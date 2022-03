Des opposants aux mesures sanitaires de retour à Ottawa

Au même moment, des résidents du centre-ville se sont retrouvés au parc Minto dans le cadre d'un rassemblement de solidarité.

Plusieurs ont affirmé avoir craint pour leur sécurité pendant l'occupation du centre-ville.

« Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent [...] et c'est bien, mais quand la ligne est franchie en prônant la xénophobie et la haine et la suprématie blanche, c'est là que nous disons non. » (traduction libre)

- Hassan Husseini, organisateur du rassemblement, en entrevue à CTV