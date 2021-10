Des produits menstruels gratuits dans les écoles en Ontario

Comme la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, l'Ontario offrira désormais gratuitement des produits hygiéniques féminins dans les écoles.

La mesure est possible grâce à un partenariat de trois ans avec Shoppers Drug Mart.

Six millions de produits seront distribués chaque année aux conseils scolaires, qui auront la tâche de les mettre à la disposition des élèves.

« Grâce à la forte mobilisation des jeunes leaders dans nos écoles, il est devenu extrêmement clair que les produits menstruels sont une nécessité, et non un luxe. Cette entente permettra d'éliminer les obstacles pour les femmes et les jeunes filles en leur donnant accès à des produits à l'école, gratuitement. Il s'agit pour nous d'une autre façon de contribuer à créer des écoles plus inclusives qui donnent à toutes les jeunes filles la confiance nécessaire pour réussir. »

Stephen Lecce, ministre de l'Éducation