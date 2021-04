Des professionnels de l'éducation en grève le 29 avril

Autre casse-tête à prévoir dans les écoles de la région, alors que des dizaines de professionnels de l'éducation feront la grève le 29 avril prochain.

Les psychologues, orthopédagogues, psychoéducateurs et autres spécialistes des quatres centres de service scolaires francophones de la région ne seront pas au travail en avant-midi.

Il s'agit d'un premier débrayage sur un mandat de grève de cinq jours.

« Après plus d’un an de négociation, il est plus que temps que le gouvernement discute sérieusement avec les porte-parole de la FPPE-CSQ afin d’identifier des solutions concrètes pour régler, notamment, les problèmes urgents de manque de ressources professionnelles, de salaires, de précarité, de lourdeur de la tâche. Actuellement, les discussions aux tables de négociation piétinent. Le gouvernement ne propose rien de concret pour améliorer la situation actuelle, qui ne cesse de se détériorer. Les professionnelles et les professionnels sont à bout. [...] Les conditions de travail des professionnelles et professionnels de l’éducation œuvrant dans les écoles et les centres se sont détériorées à un tel point que 30 % d’entre eux songent à quitter leur emploi. La question se pose plus que jamais : souhaitons-nous toujours des services publics accessibles à tous ou seulement pour ceux qui en ont les moyens ! Si la réponse à la première question est oui, il est grand temps d’y voir, avant qu’il ne soit trop tard. »

- Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ