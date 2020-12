Des profs manifestent à Gatineau pour un meilleur salaire

Des dizaines d'enseignants ont manifesté aux quatre coins de Gatineau ce matin.

Le Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, qui est en négociation pour le renouvellement de la convention collective de ses membres, réclame une bonification de leur rémunération et une meilleure reconnaissance de leur expertise.

« La pénurie d’enseignantes et enseignants qui sévit actuellement au Québec est le résultat des piètres conditions économiques et d’exercice que les gouvernements leur imposent depuis des décennies. Devant la dégradation des conditions de travail, la désertion professionnelle et les problèmes de rétention et d’attraction qui ne font que s’aggraver, la partie patronale doit poser des gestes concrets pour revaloriser la profession. Ces gestes se traduisent d’abord et avant tout par une ouverture dans le cadre de la négociation actuelle, et par de l’écoute aux solutions proposées par les profs qui visent à améliorer leur quotidien ainsi que celui de leurs élèves. »

- Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais