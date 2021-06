Des spectacles pour les lève-tôt au FMG

Coeur de pirate - 4 septembre 2021

Samedi, c’est en compagnie de Cœur de pirate que vous pourrez découvrir ce concept unique unissant deux pans de notre ADN, la musique et la montgolfière. Revenant à ses premières amours, l’autrice-compositrice-interprète et pianiste vous fera découvrir son nouvel album instrumental Perséides.

En douze ans de carrière sous l’identité de Cœur de pirate, Béatrice Martin a su laisser une empreinte impressionnante sur la pop francophone. Avec plus d’un million d’albums vendus et des écoutes en boucles sur les plateformes d’écoutes en continu, elle a su explorer plusieurs facettes du milieu artistique. Aujourd’hui, elle partage son temps entre la création musicale et la direction de Bravo Musique, une maison de musique et de talents dont elle est présidente et directrice artistique.

Source: FMG