Des tests de dépistage dans les écoles en Ontario

En Ontario, le gouvernement Ford aura finalement recours aux tests de dépistage rapide de la COVID-19 afin de limiter la propagation du virus dans les écoles.

Ils seront toutefois utilisés seulement dans les régions à risque élevé.

Les tests seront conduits, sur une base volontaire, sur des élèves non vaccinés et asymptomatiques.

« Le dépistage ciblé de la maladie chez des personnes asymptomatiques permettra de déceler plus tôt les cas dans les écoles et de réduire le risque d’éclosions et de fermetures, notamment dans les communautés très vulnérables de la province qui présentent une prévalence élevée de cas actifs de COVID-19. »

Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef