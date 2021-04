Des vaccins dans plusieurs pharmacies d'Ottawa et de l'Est ontarien

Le vaccin d'AstraZeneca débarque dans un peu plus d'une trentaine de pharmacies d'Ottawa et de l'Est ontarien.

Les gens de 55 ans et plus pourront commencer à s'y faire vacciner dès samedi.

Il s'agit de la 2e phase du projet pilote qui avait été déployé dans les dernières semaines dans certaines pharmacies de l'Ontario notamment à Kingston et à Toronto.

Il y a maintenant près de 700 établissements participants à travers la province.

Le gouvernement Ford espère faire passer ce nombre à 1 500 d'ici la fin avril.

« Avec l'ajout d'autres emplacements, ces établissements rendront la vaccination contre la COVID-19 plus simple et plus pratique pour les populations admissibles dans l'ensemble de la province. J'encourage tout le monde à s'inscrire lorsque leur tour sera venu. » Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé

116 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés aujourd'hui à Ottawa.