Désaveu du conseil municipal pour Mike Duggan

Les propos controversés du conseiller gatinois Mike Duggan au sujet du drapeau confédéré lui coûtent cher.

Il a perdu hier soir l'ensemble des responsabilités qui lui avaient été confiées, notamment la présidence du Comité de vérification et son siège au conseil d'administration du Festival de montgolfières, des tâches assorties d'une rémunération additionnelle d'environ 12 000$ par année.

M. Duggan demeure simplement conseiller du district de Pointe-Gatineau, un désaveu qu'il prend durement, mais qu'il accepte.

« Je trouve l'étendue de ces mesures assez extrêmes. [...] Je ne contesterai pas l'essentiel des modifications qui sont contre moi. » - Mike Duggan, conseiller municipal du district de Pointe-Gatineau

Cette décision du conseil municipal, ainsi que l'absence de Louise Boudrias pour des raisons de santé, entraînent un remaniement des fonctions de certains élus au sein des comités et commissions de la ville.

Daniel Champagne devient notamment maire suppléant et vice-président du comité exécutif, Gilles Chagnon remplace Mike Duggan à la présidence du Comité de vérification et Jean Lessard prend son siège au CA du Festival de montgolfières.

« Le remaniement que le conseil approuve ce soir était essentiel à plusieurs égards. Avec de nouveaux membres en place, nous poursuivrons notre travail comme prévu au programme du conseil. Certains comités ont déjà siégé alors que les autres s'apprêtent à le faire dans les prochains jours ou semaines. Nous pourrons ainsi bâtir des plans de travail concrets pour atteindre les objectifs en lien avec les orientations que nous avons adoptées à titre de conseil. Je tiens à souligner que le remplacement de Mme Boudrias n'est que temporaire, le temps que notre battante revienne siéger avec nous. » - France Bélisle, mairesse de Gatineau

Voici la nouvelle répartition des tâches au sein des élus de Gatineau :

(les changements sont marqués d'un *)



Conseil municipal

- Daniel Champagne, président et maire suppléant (*)

- Caroline Murray, vice-présidente



Comité exécutif

- France Bélisle, présidente

- Daniel Champagne, vice-président (*)

- Mario Aubé, membre

- Olive Kamanyana, membre

- Gilles Chagnon, membre



Comité consultatif d'urbanisme et Comité sur les demandes de démolition

- Mario Aubé, président

- Jocelyn Blondin, vice-président (*)

- Caroline Murray, membre



Commission sur l'environnement et la lutte aux changements climatiques

- France Bélisle, coprésidente

- Anik Des Marais, vice-présidente

- Jean Lessard, membre (*)



Comité de vérification

- Gilles Chagnon, président (*)

- Steve Moran, vice-président

- Edmond Leclerc, membre



Table de concertation des événements

- Mario Aubé, président (*)

- Tiffany-Lee Norris-Parent, vice-présidente (*)

- Steven Boivin, membre

- Denis Girouard, membre (*)



Comité d'optimisation des programmes et des dépenses

- Steven Boivin, président

- Gilles Chagnon, vice-président (*)



Conseil local du patrimoine

- Mario Aubé, président

- Jocelyn Blondin, vice-président (*)

- Caroline Murray, membre



Commission conjointe d'aménagement de l'Outaouais

- France Bélisle, présidente

- Daniel Champagne, membre (*)

- Mario Aubé, membre



Corporation du Festival de montgolfières de Gatineau

- Denis Girouard, représentant

- Jean Lessard, représentant (*)



Tourisme Outaouais

- Mario Aubé, représentant (*)



Société Place des festivals

- Daniel Champagne, représentant

- Mario Aubé, membre

- Jocelyn Blondin, représentant (*)



Table Éducation Outaouais

- France Bélisle, représentante (*)

- Luc Bard, représentant substitut



Source: Ville de Gatineau