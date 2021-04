Deux blessés graves dans un accident de motocross

Deux personnes ont été gravement blessées dans un accident impliquant un motocross survenu hier après-midi à Ottawa.

La collision avec une voiture s'est produite vers 16h sur le chemin Franktown, dans l'ouest de la capitale.

Deux personnes se trouvaient alors sur le motocross.

Une personne a dû être transportée d'urgence au CHEO pour y soigner de graves blessures, alors que l'autre a été envoyée à l'Hôpital Carleton Place.

On en connait pas encore les causes et circonstances de l'accident.