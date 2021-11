Deux co-porte-paroles pour Action Gatineau

Les rôles sont maintenant un peu plus définis au sein d'Action Gatineau.

Les conseillers Caroline Murray et Steve Moran agiront tous les deux à titre de co-porte-paroles du parti.

La conseillère du district de Deschênes assumera aussi la fonction de présidente du caucus. C'est elle qui organisera et qui gèrera les échanges des élus du parti en vue de la préparation des rencontres du plénier ou du conseil municipal.

Quant au conseiller du district de Hull-Wright, il sera aussi conseiller désigné, une fonction prévue par la loi dans le cas où le chef d'un parti ne siège pas au conseil municipal.

Rappelons que la cheffe d'Action Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, a été défaite par France Bélise le 7 novembre dernier.

Le parti a tout de même réussi à faire élire huit conseillers, dont sept nouveaux venus en politique.

« On veut vraiment miser sur la collaboration et le dialogue, et ça fonctionne bien jusqu'à maintenant, l'ambiance au conseil est très cordiale. On a été élus avec un programme et des idées appuyés par une proportion importante de la population, alors on va faire notre travail pour les détailler, les expliquer et les mettre de l'avant, et tout ça se fera de façon constructive et positive. »

Steve Moran, conseiller du district de Hull-Wright et co-porte-parole d'Action Gatineau