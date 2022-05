Deux grands excès de vitesse en trois heures à Chelsea

Deux jeunes conducteurs ont appris à leurs dépens hier que la vitesse a un prix.

Un jeune Ontarien de 21 ans a notamment été intercepté vers 13h alors qu'il filait à 163 km/h sur l'autoroute 5 à Chelsea.

Il devra s'acquitter de contraventions totalisant 1246$ et 14 points d'inaptitude.

L'autre chauffard, un Gatinois de 23 ans, a été capté à 175 km/h sur le même tronçon d'autoroute à peine trois heures plus tard.

Il s'est vu remettre des constats d'infraction totalisant 1471$ et 14 points d'inaptitude.

« La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires. »

- Marc Tessier, porte-parole de la Sûreté du Québec