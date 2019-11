Deux ministres d'Ottawa dans le nouveau cabinet Trudeau

La région de Gatineau-Ottawa compte deux ministres au sein du nouveau cabinet Trudeau.

D'abord, la députée d'Ottawa-Centre, Catherine McKenna, passe du ministère de l'Environnement à celui des Infrastructures.

Et une nouvelle venue au cabinet Trudeau, la députée d'Ottawa-Vanier, Mona Fortier qui s'occupera d'un nouveau ministère, soit celui de la Prospérité de la classe moyenne.

Congratulations @MonaFortier on your appointment as Minister of Middle Class Prosperity. Very proud of the work you have done and will continue to do in Ottawa-Vanier and across the country.



Félicitations, Mona! J’ai hâte de continuer à collaborer avec toi. pic.twitter.com/f6mP9Nb5fn