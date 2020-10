Deux nouvelles victimes à la Résidence Prescott et Russell

- Justin Bromberg, conseiller principal et gérant des communications, Comtés unis de Prescott et Russell

« Les Comtés unis de Prescott et Russell confirment deux décès reliés à la COVID-19, aujourd’hui, à la Résidence Prescott et Russell. Les CUPR offrent leurs sincères condoléances aux familles des résidents. »

L'éclosion de COVID-19 à la Résidence Prescott et Russell, à Hawkesbury, a fait deux nouvelles victimes samedi.

Nouvelles restrictions dans l'Est ontarien

De nouvelles restrictions ont par ailleurs été annoncées dans l'Est ontarien afin de freiner la propagation de la COVID-19.

À compter d'aujourd'hui, et pour les 28 prochains jours, le nombre de personnes sera notamment limité à six aux tables des restaurants et à 10 dans les cours de conditionnement physique.

Des restrictions supplémentaires seront aussi en vigueur dans les salons de coiffure et d'esthétique, les centres de communautaires et les arénas, entre autres.