Deux personnes meurent dans un incendie à Kanata

À Ottawa, les deux personnes retrouvées inanimées hier soir dans un incendie qui a ravagé une résidence de Kanata ont malheureusement succombé à leurs blessures.

Une enquête est maintenant en cours pour déterminer l'origine du brasier, qui a éclaté vers 22h sur l'avenue Hansen.

Les deux victimes ont été découvertes par les pompiers au deuxième étage de la résidence, dont l'escalier avait été consumé par les flammes.

Depuis le début de l'année, 11 personnes sont décédées dans des incendies à Ottawa.

C'est près du triple de la moyenne des dernières années.

Le Service des incendies d'Ottawa en profite pour rappeler quelques conseils de sécurité:



- Installez un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone en état de marche à chaque étage de votre maison et vérifiez-les tous les mois.

- Restez toujours dans la cuisine lorsque vous cuisinez et surveillez votre poêle.

- Si vous fumez, fumez à l'extérieur et jetez vos cigarettes dans un cendrier ou une canette remplie d'eau/sable.

- Gardez les radiateurs portables et les bougies au moins un mètre des combustibles et éteignez-les lorsque vous n'êtes pas dans la pièce.