Deux soirées de courts métrages en plein air à Gatineau

REGARD en familleLes meilleurs courts métrages jeunesse sélectionnés lors de la 24e édition du festival REGARD. De l’animation, du documentaire, de l’émotion et de la rigolade pour une heure de cinéma plus familial.Coups de coeur - Globe-trotteurUn programme unique contenant un échantillon des meilleures découvertes internationales.Tourner à tout prix!Un des volets incontournables du Festival : une compétition entre les productions indépendantes des réalisatrices et réalisateurs canadiens, c’est-à-dire sans aide financière du milieu. C’est un rendez-vous pour découvrir les talents de demain.Coups de coeur - Ma belle provinceUne sélection 100 % québécoise, ce programme exclusif rassemble plusieurs des plus belles perles de l’année, réalisées par des créateurs d’ici, qui n’ont rien à envier aux autres à l’international!La liste complète des films à l'affiche est disponible sur le site web du festival