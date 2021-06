Deux voleurs de voiture recherchés à Ottawa

Description des suspects :

Le suspect numéro un a été décrit comme étant un homme au teint brun clair, au début de la vingtaine, mesurant de 1,68 à 1,73 m (5 pi 6-8 po), et de carrure mince. Il était alors vêtu d’un blouson noir Columbia molletonné sur une chemise rouge, d’un pantalon court noir Gucci, et il portait un masque chirurgical bleu.

Le suspect numéro deux a été décrit comme étant un homme de race noire âgé de 20 à 25 ans, mesurant de 1,80 à 1,85 m (entre 5 pi 11 po et 6 pi 1 po), de carrure moyenne et avec de courtes tresses rastas. Il était alors vêtu d’un tee-shirt noir, d’un jean bleu, des chaussures noires, et portait un sac à dos noir et un couvre-visage noir.

Source: Service de police d'Ottawa