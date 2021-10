Deux voleurs en VR arrêtés dans le Pontiac

Deux voleurs en VR ont été arrêtés le week-end dernier pour des histoires survenues dans le parc Mill Dam à Shawville dans le Pontiac.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont approché le véhicule récréatif après avoir reçu des plaintes pour des vols commis au cours de la journée du 2 octobre.

Après vérifications, ils ont constaté que l'homme de 36 ans était recherché en vertu de trois mandats d'arrestation et qu'il était en bris d'engagement.

Une femme de 41 ans a aussi été arrêtée sur place.

En plus de la présence d'items rapportés volés, les policiers ont retrouvé dans le VR plus de 3 kilos de cannabis en vrac et 15 comprimés de méthamphétamine.

Des accusations de recel et de possession de stupéfiants seront notamment déposées dans ce dossier.