Disparition d'un ado de 16 ans en Outaouais

La Sûreté du Québec a besoin de votre aide pour retrouver un adolescent de 16 ans qui manque à l'appel depuis hier.

Simon Lafrenière-Poirier a été vu pour la dernière fois vers 13h hier après-midi dans le secteur de Gracefield.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Les autorités indiquent qu'il pourrait se trouver ailleurs en Outaouais.

Description du jeune homme :

Taille : 5pi 9po

Poids : 125 lb

Cheveux : bruns

Yeux : bleus

La dernière fois qu'il a été vu, il portait des culottes noires, un gros chandail gris et un manteau de cuir noir. Il portait une casquette de marque PUMA de couleur grise. Il avait avec lui un manteau orange et un sac à dos noir et rouge de marque ROOTS.