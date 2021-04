Disparition d'un jeune homme de 23 ans à Gatineau

Le Service de police de Gatineau demande l'aide de la population afin de retrouver un jeune homme de 23 ans qui manque à l'appel depuis mardi soir.

Maxime Barrette a été vu pour la dernière fois le 30 mars vers 21h30 alors qu'il quittait à pied sa résidence du district de Bellevue.

Il n'aurait pas dit à ses proches où il allait et ces derniers s'inquiètent.

Description du jeune homme :

« La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait une tuque rayée gris et bleu, un chandail bleu marine à manches longues et capuchon arborant un logo "Slush Puppie" à l'arrière, un pantalon ajusté gris-bleu et des espadrilles Under Armour bleu marine. »

Service de police de Gatineau