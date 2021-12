Disparition d'une ado de 13 ans à Ottawa

Le Service de police d'Ottawa a besoin de votre aide pour retrouver une adolescente de 13 ans qui manque à l'appel depuis hier.

Rayna Fox-Wagoosh a été vue pour la dernière fois dans le secteur d'Elmvale Acres.

Selon les autorités, elle a l'habitude de fréquenter le centre-ville d'Ottawa, l'avenue Carling et le centre commercial St-Laurent.

Description de l'adolescente : Autochtone

Mesure 5pi 5po

Cheveux blonds avec les côtés rasés

Yeux bleus

La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait un pantalon sel et poivre, un chandail de style galaxie bleu/violet/rose vif, un manteau de fourrure noir et des chaussures de course.