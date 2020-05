Distanciation: le maire de Gatineau privilégie la sensibilisation

Le maire de Gatineau invite ses concitoyens à respecter les consignes sanitaires et la distanciation physique lors de leurs sorties.

Maxime Pedneaud-Jobin privilégie toujours une approche de sensibilisation, mais rappelle que des constats d'infraction pourraient être donnés aux récalcitrants, qui étaient nombreux ce week-end, notamment à la marina d'Aylmer.

« Il fait beau, les gens ont le goût d'aller à l'extérieur, les gens veulent se rencontrer un peu. Si on vit des choses qui mettent la santé de la population en danger, on sera obligé de reculer et c'est ça qu'on ne veut pas faire. »

- Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau