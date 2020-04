Distanciation sociale: la promenade Reine-Elizabeth sera fermée à Ottawa

La CCN fermera finalement une partie de la promenade Reine-Elizabeth, à Ottawa, pour permettre aux piétons et aux cyclistes de prendre l'air tout en respectant la distanciation sociale.

À compter de demain, la promenade qui longe le canal Rideau sera fermée aux véhicules de 8h à 20h entre les avenues Laurier et Fifth, et ce tous les jours jusqu'au 26 avril.

La CCN rappele toutefois qu'en vertu du principe de distanciation, seuls les résidents des environs devraient s'y rendre pour marcher.

L'objectif n'est pas d'encourager le reste de la population à s'y rendre en auto.

D'ailleurs, la décision de maintenir la promenade fermée dépendra notamment du respect de ces consignes.