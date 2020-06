Doug Ford veut que les Ontariens restent dans la province cet été

En Ontario, Doug Ford recommande à la population de planifier leurs vacances dans la province afin de soutenir l'économie locale.

Un nouveau guide a aussi été dévoilé aujourd'hui pour diriger les entreprises et les travailleurs avec la relance économique.

« De plus en plus de régions de notre province passent à la deuxième étape du déconfinement, et nous voulons donner aux entreprises les outils et les ressources dont elles ont besoin pour s'adapter et réussir dans ce nouvel environnemen. Avec ce guide sur la sécurité au travail lié à la COVID-19, nous nous assurons de bien préparer les employeurs, leur personnel et leur clientèle pour une reprise sécuritaire des activités en leur recommandant les mesures de santé et de sécurité à suivre. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario