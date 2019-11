Drogue : l'ERM frappe contre les motards en Outaouais

L'Escouade régionale mixte Outaouais a frappé un grand coup aujourd'hui contre les motards de la région.

Les policiers ont effectué 15 perquisitions visant neuf résidences et six véhicules de la Petite-Nation, de Gatineau et de Mirabel.

De grandes quantités de stupéfiants ont été saisies notamment :

Plus de 4 200 comprimés de méthamphétamine

Plus de 400 grammes de haschich

Plus de ½ kilos de cocaïne

Plus de 300 grammes de cristaux de méthamphétamine

Plus de 250 grammes de cannabis en vrac

Plus de 18 500 $ en argent canadien

Plus de 100 grammes d’une poudre qui reste à analyser

2 armes à feu

Du matériel servant au trafic de stupéfiants

Six personnes âgées entre 24 à 55 ans ont été arrêtées. Elles devront faire face à des accusations en matière de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants dans le but de trafic.

L'opération, qui a mobilisé au total une soixantaine de policiers, découle d'une enquête amorcée en août dernier à la suite de l'information reçue du public.

Une des têtes dirigeantes arrêtées aujourd'hui à Mirabel est un membre en règle des Demons Choice Rive-Sud.

L'enquête démontre que le réseau, qui opérait dans la Petite Nation et une partie de Gatineau, est relié aux membres des Hells Angels.