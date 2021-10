Drogue : trois trafiquants arrêtés à Orléans

Trois trafiquants de drogue ont été arrêtés aujourd'hui à Orléans à la suite d'une enquête du Service de police d'Ottawa.

En juillet dernier, les policiers ont été informés de possibles activités illicites près du parc Barnabé.

L'arrestation des trois individus a permis ce matin la saisie de plus d'un demi kilogramme de fentanyl, de plus de 40 grammes d'héroïne et de nombreuses pilules d'oxycodone.

Les trois hommes âgés de 24 à 31 ans sont accusés de diverses infractions liées à la drogue et aux produits de la criminalité.