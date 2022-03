Du jeu libre dans plus de 1600 rues de Gatineau dès cet été

Le jeu libre sera permis dans plus de 1600 rues de Gatineau dès le mois de juillet.

La Ville a dévoilé hier la liste des rues qui ont été retenues, en fonction de plusieurs critères liés principalement à la sécurité.

Vous trouverez une carte interactive sur le site web de la Ville de Gatineau.

Vous avez jusqu'au 25 mars pour demander l'ajout ou le retrait d'une rue.

« Les citoyennes et citoyens ont été clairs : le jeu libre dans la rue doit être une pratique reconnue et encadrée par la Ville. Nous venons ainsi répondre à un intérêt des Gatinoises et Gatinois de pouvoir s'amuser et bouger à proximité de leur domicile. Le “jeu dans la rue” facilite également la création de liens avec le voisinage et augmente le sentiment d'appartenance au quartier. Tout citoyen qui souhaite soulever un enjeu important entourant les rues ciblées est invité à le faire via le formulaire en ligne. La sécurité de toutes et tous demeure une priorité pour notre Ville. »

- Louis Sabourin, président de la Commission Gatineau, Ville en santé