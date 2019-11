Du «purp» saisi à Hawkesbury

Les policiers mettent la population en garde après que de dangereuses drogues aient été saisies dernièrement à Hawkesbury, dans l'Est ontarien.

De l'héroïne mauve a notamment été retrouvée lors d'une perquisition.

Connue sous le nom de «purp», cette drogue est un mélange d'héroïne et de fentanyl ou de carfentanil, deux drogues souvent impliquées dans des surdoses mortelles.

Les policiers en profitent pour rappeler que les drogues dangereuses ne se trouvent pas que dans les grandes villes.

Rappelons que le fentanyl est 40 fois plus puissant que l'héroïne et que le carfentanil est 100 fois plus puissant que le fentanyl.