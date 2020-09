Éclosion au Shaker : les clients invités à se faire dépister

Si vous avez fréquenté le Shaker à Gatineau entre le 20 et le 27 août dernier, la santé publique vous demande d'aller vous faire dépister pour la COVID-19.

Le CISSS de l'Outaouais confirme que des travailleurs du restaurant ont reçu un diagnostic positif dans les derniers jours et que certains d'entre eux ont travaillé durant leur période de contagion.

Trois cas déclarés récemment à la santé publique ont aussi mentionné avoir fréquenté le même établissement en tant que clients pendant qu'ils étaient contagieux.

Pour se faire dépister, appeler le 1-877-644-4545 ou CLIQUEZ ICI.

Rappel des mesures de santé publique à la population :

- Portez un couvre-visage dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts.

- Maintenez une distanciation physique de 2 mètres avec autrui.

- Limitez le plus possible vos contacts (10 personnes de 3 ménages maximum).

- Lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes.

- Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon.

- Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez : couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras ou un mouchoir, jetez votre mouchoir dès que possible et lavez-vous les mains par la suite.

- Restez à la maison si vous avez des symptômes liés à la COVID-19 et passez un test de dépistage.