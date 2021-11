Éclosion de COVID-19 chez les Sens : trois matchs reportés

Congé forcé pour les Sénateurs d'Ottawa en raison d'une éclosion de COVID-19.

La LNH a pris la décision de reporter les trois prochains matchs de l'équipe alors que dix joueurs et un entraîneur-adjoint sont présentement soumis au protocole COVID de la ligue.

Les Sens devaient jouer demain au New Jersey et recevoir les Prédateurs et les Rangers d'ici samedi.

Par mesure préventive, toutes les installations des Sens sont fermées jusqu'à nouvel ordre.

En collaboration avec Andrée-Anne Barbeau, journaliste Noovo Info