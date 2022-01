Élan de solidarité de Justin Trudeau à Ottawa

Le premier ministre Justin Trudeau y est allé d'un élan de solidarité hier en visitant une boulangerie d'Ottawa victime de deux vols depuis le début du mois.

En compagnie du député d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi, il s'est rendu à la boulangerie Brown Loaf de la rue Elgin.

Le premier ministre affirme avoir entendu parler des deux vols dans les médias et avoir voulu se montrer solidaire envers les propriétaires.

« Quand on a entendu parler des récents vols à la boulangerie Brown Loaf, Yasir Naqvi et moi avons décidé d’aller voir Yan et d’acheter quelques gâteries, bien sûr. On a vu qu’on n’était pas les seuls à lui montrer notre soutien – ils manquaient de presque tout. »

- Justin Trudeau sur Twitter