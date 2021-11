Élargissement de l'autoroute 50 : début des travaux cet hiver

Le projet d'élargissement de l'autoroute 50 entre Gatineau et L'Ange-Gardien franchit une nouvelle étape importante.

Le contrat pour la réalisation des travaux de construction a finalement été octroyé à la firme EBC inc.

Les travaux devraient commencer au cours de l'hiver et seront effectués en plusieurs phases au cours des deux prochaines années.

Le projet consiste notamment à élargir l'autoroute sur une distance de 9,7 km entre les chemins Findlay et Doherty.

« On franchit aujourd'hui un pas de plus vers l'élargissement de l'autoroute 50 entre Gatineau et L'Ange-Gardien. Avec ces travaux d'envergure, on veut offrir une solution rassurante à la population et sécuriser les déplacements en Outaouais. L'élargissement de l'autoroute 50 va également améliorer la liaison vers les grands centres, ce qui va contribuer à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. C'est une priorité pour notre gouvernement. »

François Bonnardel, ministre des Transports