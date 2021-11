ÉLECTIONS | Bilans de campagne pour Marquis-Bissonnette et LeBlanc

L'heure était aux bilans de campagne aujourd'hui pour les candidats à la mairie de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette et Jean-François LeBlanc.

La cheffe du parti Action Gatineau se dit particulièrement fière du travail accompli au cours des dernières semaines.

Selon elle, davantage de Gatinois connaissent maintenant son programme et ses idées notamment en matière d'environnement, une de ses priorités.

Maude Marquis-Bissonnette, candidate à la mairie et cheffe du parti Action Gatineau

« Nous avons mené une campagne positive, constructive, rigoureuse; à l’image d'Action Gatineau. Les Gatinois et Gatinoises peuvent s'attendre à la même chose si on est élu au conseil municipal. »

Quant au candidat indépendant, il se dit confiant de remporter l'élection du 7 novembre prochain ajoutant que les Gatinois veulent du changement.

Le gel de taxes pour l'année 2022 et le 6e lien font partie des principaux engagements de Jean-François LeBlanc.

« Je maîtrise les dossiers de la ville, je connais l’ampleur du travail à abattre et je travaille avec les gens de notre administration depuis six ans. Je n’ai pas l’intention de mettre six mois à m’approprier les dossiers. Je suis prêt. Les idées que je souhaite mettre en place pour apporter à la Ville de nouveaux revenus récurrents n’ont jamais été proposées en dix ans. C’est ça, pour moi, agir autrement. »

Jean-François LeBlanc, candidat à la mairie