Élections municipales : gel de taxes pour Leblanc en 2022

À trois semaines des élections municipales, le candidat à la mairie de Gatineau, Jean-François LeBlanc, a finalement dévoilé sa plateforme électorale.

Il divise son programme en cinq piliers, soit améliorer la vie des citoyens, agir pour l'environnement, créer de la richesse, développer du transport pour tous et mettre l'efficience au coeur des décisions.

Il propose un gel de taxes pour 2022 et souhaite revoir la façon dont se déroulent les discussions entourant le budget municipal.

Celui qui siège au conseil depuis 2016 se dit notamment en faveur de la construction d'un sixième lien dans l'est de la ville et du prolongement du Rapibus jusqu'au boulevard de l'Aéroport.

« Dans les prochaines décennies, les besoins en transport ne feront que s'accentuer. Il faudra innover et collaborer pour faire de notre ville l'exemple nord-américain du transport durable et sécuritaire pour tous. » Jean-François LeBlanc, candidat à la mairie de Gatineau

Il propose également d'électrifier les autobus et véhicules municipaux, de poursuivre le déploiement des réseaux piétonniers et cyclables et de mettre sur pied un comité permanent de diversification des revenus.

D'AUTRES PROMESSES D'ACTION GATINEAU

Action Gatineau a dévoilé aujourd'hui ses engagements en matière de logement, de lutte à l'itinérance et d'insécurité alimentaire.

S'il est élu le 7 novembre prochain, le parti propose d'adopter un règlement d'inclusion pour du logement abordable au sein de projets privés.

Tous les nouveaux développements seraient visés, surtout ceux du centre-ville où la règlementation prévoira davantage de logements familiaux.

4 millions de dollars seraient aussi investis pour la création d'une réserve immobilière pour logements sociaux.

L'équipe d'Action Gatineau propose aussi d'adopter une réglementation qui vise à réduire le gaspillage alimentaire dans les épiceries, les restaurants et les hôpitaux.

En collaboration avec Maxime Brindle, journaliste Noovo Info