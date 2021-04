Élections municipales: Pierre Lanthier ne sera pas candidat

C'est terminé la politique municipale pour Pierre Lanthier.

Le conseiller du district de Bellevue, anciennement porte-parole du SPVG, a annoncé ce matin qu'il ne solliciterait pas de deuxième mandat lors des prochaines élections municipales, en novembre prochain.

Il affirme quitter avec le sentiment du devoir accompli, admettant que le travail de conseiller municipal en est un très exigeant et très demandant.

« En politique municipale, il y aura toujours des dossiers à faire avancer. Le travail de conseiller municipal en est un de proximité avec nos citoyens. C’est ce que j’ai adoré de mon mandat. Les gens vont me manquer mais, en toute humilité, le travail de conseiller municipal en est aussi un très exigeant et très demandant. Je suis très serein et en paix avec ma décision malgré ce pincement au cœur qui m’habite. »

- Pierre Lanthier, conseiller municipal du district de Bellevue