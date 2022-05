Encore 115 000 foyers sans électricité en Outaouais, à Ottawa et dans l'Est ontarien

Plus de 15 000 clients d'Hydro-Québec sont toujours privés d'électricité en Outaouais.

Les secteurs les plus touchés sont les MRC de Papineau et des Collines-de-l'Outaouais.

Il y a toujours 2000 foyers sans courant à Gatineau.

1400 travailleurs d'Hydro sont sur le terrain aux quatre coins du Québec.

Le ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, affirme que la tâche à accomplir est colossale.

72 000 foyers demeurent sans électricité à Ottawa, quatre jours après le passage de l'importante tempête.

Il faudra encore deux à trois jours pour rétablir le courant dans tous les secteurs de la ville.

Le maire, Jim Watson, demande la patience de ceux et celles qui sont touchés par les pannes.

« Nous faisons des progrès sur tous les fronts, mais les fermetures de routes et les impacts sur le trafic se poursuivent en raison des arbres tombés et des débris sur les routes. Comme vous le savez, les coupures de courant et autres perturbations causées par la tempête sont étendues et très étendues et nous continuons à soutenir nos résidents et nos entreprises alors que nous travaillons sans relâche pour résoudre cette crise. » (traduction libre)

- Jim Watson, maire d’Ottawa