Encore une vague de froid «extrême» en Outaouais

Environnement Canada a émis un avertissement de froid extrême pour certains secteurs de l'Outaouais.

Des températures ressenties variant entre -38 et -41 sont prévues la nuit prochaine, notamment dans le Pontiac, la Haute-Gatineau et la Petite-Nation.

« Un avertissement de froid extrême est émis lorsque le refroidissement éolien ou les températures très froides présentent un danger élevé pour la santé (engelure, hypothermie, etc.). Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur. Restez au sec pour conserver votre chaleur. »

- Environnement Canada