Enquête sur une mort suspecte à Gatineau

Les policiers de Gatineau enquêtent sur une mort suspecte après la découverte d'un corps samedi soir dans le Vieux-Hull.

La victime, un homme dans la trentaine, a été trouvée sans vie vers 18h50 derrière un immeuble de la rue Eddy.

Selon les policiers, il n'y avait aucune possibilité de réanimation quand ils sont arrivés sur place.

Pour l'instant, on ignore les causes et circonstances entourant le décès de l'homme.

Les policiers, qui traitent l'affaire comme une mort suspecte, ne rapportent aucune arrestation.