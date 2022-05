Environ 9000 foyers toujours privés de courant à Ottawa

Environ 9 000 foyers sont toujours privés de courant à Ottawa, neuf jours après le passage de la tempête du 21 mai.

Les efforts se poursuivent pour rebrancher toutes les résidences le plus rapidement possible, mais les équipes travaillent maintenant dans les zones les plus touchées par la tempête.

Au plus fort des pannes, on comptait 180 000 clients d'Hydro Ottawa sans courant.

En Outaouais, il reste environ 300 foyers sans électricité, la vaste majorité dans la MRC de Papineau.

Dans l'Est ontarien, Hydro One rapporte moins de 300 clients sans courant.