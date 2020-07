ÉTUDE Moins cher se stationner à Ottawa ?

Ça coûte cher se stationner à Ottawa, mais c'est beaucoup moins cher que dans plusieurs grandes villes du monde. C'est ce que révèle une nouvelle étude de Fixter, une compagnie britannique de maintenance automobile.

Le prix du stationnement de 65 grandes villes du monde a été analysé. Les prix à l'hôtel de ville, à l'aéroport et dans les milieux commerciaux ont notamment été pris en considération.

Ottawa se classe au 33e rang mondial.

Dans le top 3, on retrouve les villes de New York, Boston et Sydney.

Au Canada, Montréal est la ville la plus chère où se stationner. Toronto, Calgary, Ottawa et Vancouver complètent le top 5.