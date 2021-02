Examens de conduite dans d'autres régions : la SAAQ doit intervenir

Les apprentis conducteurs sont nombreux depuis quelques mois à changer de régions pour aller passer leurs examens de conduite.

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec demande à la SAAQ de faire respecter la demande de la santé publique d'éviter les voyages non essentiels entre régions.

Dans certains cas, des gens sont partis de St-Hyacinthe et de Montréal pour aller à Mont-Laurier et Gatineau.

Selon le Syndicat, la SAAQ doit émettre des directives claires et refuser de servir les gens qui se déplacent en dehors de leur région.

« Le personnel en charge des évaluations pour les permis de conduire constate régulièrement, et ce, depuis plusieurs mois, que des citoyens prennent des rendez-vous depuis Montréal et St-Hyacinthe pour venir à Mont-Laurier ou Gatineau parce que le délai est moins long. La SAAQ doit émettre des directives pour refuser de servir les citoyens qui se déplacent en dehors de leur zone. De plus, en raison du nombre élevé de demandes et des retards accumulés causés par la fermeture des bureaux, la SAAQ devrait ajouter du personnel dans les centres de services qui sont saturés. »

Michel Girard, président régional du SFPQ