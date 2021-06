Exhibitionnisme et agression sexuelle à Aylmer

- Afin de réduire les risques d'introduction par effraction, il est important de barrer les portes et les fenêtres facilement accessibles, surtout lorsque vous allez dormir, et ce malgré le temps chaud et humide. Il est aussi recommandé de le faire lorsque vous êtes seul à la maison.- Soyez à l'affût de votre environnement et signalez toute personne suspecte dans votre secteur ou sur votre propriété en composant le 911 (pour urgence) ou le 819 246-0222.Source: Service de police de la Ville de Gatineau