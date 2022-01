Explosion à Ottawa: cinq personnes manquent à l'appel, un homme est mort

Cinq personnes manquent toujours à l'appel suite à l'explosion survenue hier après-midi dans un bâtiment commercial du chemin Merivale, à Ottawa.

Selon toute vraisemblance, les quatre hommes et la femme se trouvaient sur les lieux, dans les locaux de l'entreprise Eastway Tank, au moment du drame.

Les autorités ont toutefois peu d'espoir de les retrouver en vie, vu l'ampleur des dommages.

La police ne divulgue pas leur identité, mais indique que leurs familles ont été prévenues.

Hier soir, les autorités avaient demandé à tous les employés et leur famille de se rassembler afin de procéder à un décompte.

Un des trois hommes transportés à l'hôpital suite à l'explosion a par ailleurs succombé à ses blessures.

Un autre demeure dans un état grave, mais stable, alors que le troisième a reçu son congé.

« Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille de l'employé qui est décédé à la suite de l'horrible incendie d'hier à Nepean. Je demande également à tous les résidents de prier pour les familles des 5 employés portés disparus. Rien ne peut alléger le stress et la dévastation de ces personnes qui attendent des nouvelles de leurs proches et leurs amis. Mes sincères remerciements à nos premiers intervenants pour leurs efforts considérables pour sauver des vies et contenir l'incendie dans des conditions très difficiles. »

- Jim Watson, maire d'Ottawa