Explosion à Ottawa: quatre corps localisés dans les décombres

Quatre des cinq personnes qui manquent à l'appel suite à l'explosion survenue jeudi à Ottawa ont été retrouvées dans les décombres.

Selon le Service de police d'Ottawa, les autorités ne sont toutefois pas en mesure de récupérer leur dépouille, vue la force de la déflagration et l'étendue des dommages.

La tempête de neige qui s'abattera sur la capitale aujourd'hui n'aidera en rien.

Pendant ce temps, plusieurs enquêtes se déroulent pour connaître les causes exactes de l'explosion.

Le travail des enquêteurs pourrait toutefois être de longue haleine.

« Tous les organismes à l’œuvre examinent minutieusement les lieux, et des mesures de protection sont en place pour assurer qu’il soit sécuritaire de le faire. On recueille méthodiquement des éléments de preuve pour tâcher de déterminer la cause exacte de l’incident. Les efforts de récupération sont ralentis par un risque continuel de flambées périodiques, la présence d’amiante et de divers produits chimiques, et par l’effondrement structurel du bâtiment. »

- Service de police d'Ottawa