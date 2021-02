Expropriation : le dossier devant la Commission municipale du Québec

Le controversé dossier de l'expropriation de six maisons du boulevard des Allumettières dans le secteur Hull se retrouvera devant la Commission municipale du Québec.

Le conseiller Marc Carrière a officiellement déposé une plainte à ce sujet.

La commission s'attardera sur les agissements d'un membre du cabinet du maire de Gatineau, qui aurait refilé de l'information à un promoteur immobilier de la région quant à la vente des terrains situés entre la rue Morin et l'autoroute 50.

Le promoteur en question est Wassim Aboutanos, un ancien candidat du parti Action Gatineau.

La Ville a récemment pris la décision d'exproprier ces six résidences afin d'élargir le boulevard des Allumettières dans ce secteur et de prolonger la piste cyclable et la voie réservée aux autobus jusqu'au corridor du Rapibus.