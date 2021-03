Fausses armes : une tendance qui complique le travail des policiers

Les policiers d'Ottawa sont de plus en plus confrontés à la présence de fausses armes à feu lors de leurs interventions.

L'an dernier, environ 260 fausses armes ou répliques ont été récupérées dans la capitale. On en compte une trentaine depuis le début de l'année seulement.

Les autorités rappellent que toute personne interpelée avec ce type d'arme à feu s'expose à des accusations criminelles.

« Ces armes sont souvent conçues afin de ressembler à des vraies et il est fréquemment impossible de les distinguer d'une véritable arme à feu. Quand un citoyen inquiet appelle au 9-1-1 au sujet d'une arme à feu dans la communauté, des agents sont envoyés et doivent considérer l'arme à feu comme étant véritable jusqu'à ce qu'il soit établi qu'elle ne l'est pas. »

Inspecteur Carl Cartright de la police d'Ottawa