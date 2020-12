Une partie de l'autoroute 50 sera fermée dans les deux directions la nuit prochaine.

Des travaux de réparation de la glissière flexible à haute tension sont prévus dès 22h ce soir entre le chemin de Masson et le chemin Doherty.

Des détours seront mis en place en direction EST (routes 315, 148 et 317) et en direction OUEST (routes 309 et 315).