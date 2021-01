Fermeture de la promenade Reine-Elizabeth à Ottawa cet hiver

La Commission de la capitale nationale vous donne une raison de plus pour sortir bouger à l'extérieur cet hiver malgré la pandémie.

Dès demain, la promenade Reine-Elizabeth à Ottawa, entre l'avenue Fifth et la rue Somerset, sera entièrement réservée à ceux qui voudront y faire de l'exercice entre 9h et 17h.

La CCN avait pris la même initiative lors de la 1re vague de la COVID-19 le printemps dernier.

Par ailleurs, il faut savoir que l'ouverture de la patinoire du canal Rideau devrait être annoncée dans les prochains jours.

La 51e saison de patinage se tiendra sans concessions alimentaires, sans foyers et sans locations en raison de la pandémie.

La CCN demande d'ailleurs aux gens qui n'habitent pas à proximité du canal de ne pas s'y déplacer.