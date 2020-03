Fermeture des patinoires extérieures à Gatineau

La saison de patinage est maintenant terminée sur les patinoires extérieures de Gatineau.

La météo des derniers jours a entrainé une importante dégradation des conditions de glace.

« Les conditions météorologiques des derniers jours et celles à venir, nous obligent à prioriser la sécurité de tous et à fermer les patinoires du territoire. On accroche nos patins pour cette année, mais on se donne rendez-vous l'an prochain, sur l'une de nos 82 patinoires extérieures. »

Martin Lajeunesse, conseiller et président de la Commission des loisirs, des sports et du développement des communautés