Fermeture préventive du poste de police d'Aylmer

Le poste de police d'Aylmer doit fermer temporairement après qu'on y ait décelé la présence possible d'amiante en marge de travaux qui sont actuellement en cours.

L'établissement du chemin d'Aylmer demeurera fermé jusqu'à la fin de ces travaux.

« Rappelons que la santé et la sécurité des usagers et des effectifs sont de la plus haute importance pour la Ville de Gatineau. Les équipes sont à pied d'oeuvre pour régler la situation. »

- Ville de Gatineau