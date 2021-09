Feu vert à l'aménagement du parc de la Forêt Boucher

Les travaux d'aménagement du futur parc de la Forêt Boucher, dans le secteur d'Aylmer, sont officiellement lancés.

La première pelletée de terre a été effectuée hier.

Le projet prévoit l'aménagement de sentiers, ainsi que la construction de trottoirs de bois et de passerelles.

« Aujourd’hui est un grand jour pour notre communauté, qui a porté ce projet depuis des décennies. On bat de l’aile dans la lutte aux changements climatiques. Le Parc de la Forêt-Boucher est un projet concret qui permettra aux citoyens de profiter de ce lieu de plein-air urbain unique et de protéger cet écosystème important, pour notre environnement, et surtout, pour les générations futures. C’est un legs qu’on leur laisse. J’encourage tous les citoyens à s’impliquer dans des projets environnementaux locaux. Ensemble, on fera une différence. »

- Christina Richard, présidente, Fondation forêt Boucher